ascolti tv ieri 7 luglio 2025

I dati Auditel della serata di ieri, 7 luglio 2025, svelano le preferenze degli italiani davanti alla TV. Quali programmi hanno conquistato il pubblico e quali sono stati i successi delle principali reti? Scopriamo insieme le performance di ieri sera, analizzando i numeri che riflettono le scelte di milioni di telespettatori e svelano le tendenze del prime time. Ecco i dettagli più interessanti!

Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di ieri Lunedì 7 luglio:

Canale Programma Spettatori Share
Rai 1 Noos – L'avventura della conoscenza
Rai 2 Calcio: Europei Femminili
Rai 3 Filorosso
Rete 4 QUARTA REPUBBLICA
Canale 5 CORNETTO BATTITI LIVE
Italia 1 IO SONO LEGGENDA
LA7 Il caso Spotlight
TV8 In&Out Niente Di Serio
NOVE Little Big Italy

🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com