La nuova nave oceanografica dell’Ispra convegno con Mulè

Il futuro della ricerca oceanografica si accende con l’innovazione: il 15 luglio, a Roma, si svelerà la nuova nave dell’Ispra, capace di esplorare fino a 4.000 metri di profondità. Un evento imperdibile per i protagonisti della sostenibilità e della lotta ai cambiamenti climatici, che vedrà interventi istituzionali e scientifici di grande rilievo. Scopri come questa straordinaria imbarcazione potrà cambiare il nostro rapporto con il mare e il pianeta.

ROMA – Martedì 15 luglio, alle ore 10, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno "La nuova nave oceanografica dell'Ispra: fino a 4mila metri di profondità per vincere la sfida dei cambiamenti climatici". Saluti del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, della vicepresidente del Senato, Maria Domenica Castellone, del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, del presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Nazario Pagano, del componente della Commissione Politiche Ue della Camera, Stefano Candiani, del componente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Andrea Gentile.

