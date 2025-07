Blade Mahershala Ali non vuole più parlare del reboot Marvel | Lasciatemene fuori

Mahershala Ali, volto iconico di Blade, preferisce mantenere il riserbo sul reboot Marvel. Durante un'intervista con Vogue e colleghi di Jurassic World, l’attore ha deciso di non rivelare nulla sul progetto, lasciando i fan in sospeso. La sua riluttanza a discutere dello sviluppo ha alimentato curiosità e speculazioni. E mentre il mistero avvolge il futuro del personaggio, una cosa è certa: Ali vuole mantenere il segreto, lasciando tutti in attesa di novità ufficiali.

L'attore è da anni collegato al reboot dei Marvel Studios ma in tutto questo tempo non si è riusciti a far partire la prioduzione Mahershala Ali non vuole assolutamente più parlare dello sviluppo di Blade. Durante la sua partecipazione al programma "Off the Cuff" di Vogue insieme ai colleghi di Jurassic World - La Rinascita, Scarlett Johansson e Jonathan Bailey, Ali ha evitato la domanda quando Bailey gli ha chiesto in quanti film Marvel hanno recitato entrambi. "Lasciamene fuori", ha scherzato Ali. "È una domanda solo per Scarlett". "Beh, ce n'è uno per cui siamo tutti molto eccitati", ha risposto Bailey, riferendosi proprio al reboot di Blade di cui Ali è stato ingaggiato anni fa come attore protagonista e che è stato ripetutamente rimandato.

Chiamate la Marvel. Io sono pronto. Fate sapere loro che sono pronto. " Quando Mahershala Ali ha risposto così, non c'era spazio per fraintendimenti: lui Blade lo vuole fare davvero. Eppure, dopo quasi sei anni da quell'annuncio a sorpresa al Comic-Con

