Il bistrattato Mondiale per club rispetta la tradizione | in semifinale due big una outsider e una sorpresa

Il Mondiale per Club, spesso bistrattato ma ricco di sorprese, rispetta sempre le sue tradizioni: in semifinale troviamo due grandi favoriti, un'outsider e una rivelazione. Con 32 squadre al via, il torneo si conferma un affascinante crocevia di emozioni e imprevedibilità , dove nulla è scontato e ogni match può scrivere una nuova pagina di storia. La sfida è aperta: chi conquisterà il titolo e rimarrà impresso nelle memorie del calcio globale?

Il bistrattato Mondiale per club rispetta la tradizione: i semifinale due big, una outsider e una sorpresa La prima edizione del Mondiale per Club Fifa allargato a trentadue squadre è giunta alle semifinali e, come sovente accade in ogni torneo ad eliminazione diretta (che sia per squadre di club che di selezioni Nazionali) tra le quattro semifinaliste si annoverano sia squadre accreditate, sin dalla vigilia, alla vittoria finale, sia "sorprese". Accadde, ad esempio, anche all'ultimo Mondiale svoltosi nel dicembre del 2022 in Qatar, dove in semifinale approdarono i futuri campioni del mondo dell'Argentina, la Francia, l'outsider Croazia (che alla vigilia nessuno o quasi accreditava tra le favorite alla vittoria finale) e la sorpresa Marocco.

