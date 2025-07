Texas la paura persiste | alzato il livello allerta inondazioni | VIDEO

In Texas, la paura si fa ancora più intensa con l'aumento dell'allerta inondazioni, mentre il bilancio delle vittime sale a 82. La potenza delle acque sta mettendo a dura prova la regione, e le speranze di un miglioramento sono ancora lontane. Con il presidente Trump che annuncia la sua visita venerdì, il quadro rimane incerto e incaricato di nuove sfide. La situazione è critica e richiede una risposta immediata e coordinata.

In totale sono 82 i morti registrati a seguito dell'alluvione ma si stima che il bilancio possa ancora peggiorare. Il presidente Donald Trump ha sostenuto di voler essere nella Regione venerdì, quando il contesto sarà più calmo e non rischierà di intralciare i soccorsi

