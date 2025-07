Dumfries Inter svelata la volontà dell’olandese sull’addio | nerazzurri sicuri le ultime sulla clausola

Dumfries Inter, il futuro dell'olandese resta avvolto nel mistero mentre le voci di mercato si intensificano. Con la clausola rescissoria da 25 milioni valida fino al 15 luglio, l'esterno nerazzurro continua a essere al centro delle attenzioni di diverse big europee. Tuttavia, fonti vicine alla societĂ segnalano una certa cautela, lasciando aperta ogni possibilitĂ . La decisione definitiva sul suo addio o rinnovo potrebbe arrivare nei prossimi giorni, segnando un'importante svolta per l'Inter.

Dumfries Inter, le ultime sul futuro dell’esterno olandese nerazzurro nel mirino di diverse squadre per il calciomercato estivo. La situazione di Denzel Dumfries è uno dei temi caldi in casa Inter, soprattutto considerando la clausola rescissoria da 25 milioni di euro che resta attiva fino al 15 luglio. Nonostante questo, al momento non ci sono segnali concreti che possano far pensare a una sua partenza. Come riportato da Sky Sport, il laterale olandese non ha mai chiesto esplicitamente di lasciare il club, dimostrando invece di sentirsi molto integrato nell’ambiente nerazzurro, sia sotto la guida di Simone Inzaghi, sia ora che Cristian Chivu ha preso il timone della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries Inter, svelata la volontĂ dell’olandese sull’addio: nerazzurri sicuri, le ultime sulla clausola

In questa notizia si parla di: dumfries - inter - olandese - clausola

Dumfries-Acuna, rissa durante Inter-River Plate: cosa è successo – Video - Durante l'incontro tra Inter e River Plate, un episodio di grande tensione ha scosso il match: la rissa tra Denzel Dumfries e Marcos Acuña.

Denzel #Dumfries non ha mai chiesto di andar via, si sente integrato nell'ambiente nerazzurro. Le cose non sono cambiate con #Chivu sulla panchina dell'#Inter. Al momento, non c'è la sensazione che qualcuno possa pagare la clausola dell'olandese. @Luc Vai su X

Inter, se parte Dumfries piace Dodo: può essere il giusto rimpiazzo dell’olandese? Nell’attesa, piuttosto imprevedibile, del 15 luglio, data in cui scadrà la clausola-mannaia per Dumfries, almeno c’è una certezza in casa interista: la sorte dell’olandese port Vai su Facebook

Inter, Dumfries può partire per 25 milioni di euro: il motivo della clausola, cosa filtra; Inter, occhio alla clausola. Il Barça punta Dumfries. Torna l’ipotesi Ndoye; Attenta Inter, Dumfries può partire per 25 milioni: una clausola lo libera per l'estero.

Pagano la clausola di Dumfries, l’Inter ha già preso il sostituto - Svolta di calciomercato per il futuro dell'Inter con Denzel Dumfries che è pronto a lasciare dopo anni i colori nerazzurri, adesso può andare via per la clausola rescissoria e il sostituto è già preso ... Si legge su calciomercatoweb.it

Clausola Dumfries, quanto guadagnerebbe davvero l’Inter? Ecco plusvalenza e impatto a bilancio - In casa Inter, il tempo scorre verso una data chiave: il 15 luglio. Lo riporta informazione.it