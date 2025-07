Io sono leggenda | tutto quello che che c’è da sapere sul film

Questa sera, alle 21:20 su Italia 1, non perdere "Io sono leggenda", un thriller post-apocalittico del 2007 diretto da Francis Lawrence e tratto dal celebre romanzo di Richard Matheson. Un film imperdibile che narra la lotta di un uomo per sopravvivere in un mondo desolato popolato da creature misteriose. Scopri trama, cast e dettagli streaming di questa intensa pellicola che ha già conquistato il pubblico di tutto il mondo. Ma vediamo...

Io sono leggenda: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, lunedì 7 luglio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Io sono leggenda, film del 2007 diretto da Francis Lawrence, basato sull’omonimo romanzo di Richard Matheson. È il terzo film basato su questo libro, dopo L’ultimo uomo della Terra (1964) dei registi Sidney Salkow e Ubaldo Ragona e 1975: Occhi bianchi sul pianeta Terra (The Omega Man) di Boris Sagal. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. 2012. Robert Neville sembra essere l’unico sopravvissuto ad una spaventosa pandemia iniziata 3 anni prima, generata dal virus del morbillo geneticamente modificato, originariamente concepito dalla dottoressa Alice Krippin per combattere il cancro. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Io sono leggenda: tutto quello che che c’è da sapere sul film

