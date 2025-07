Non chiamatelo matrimonio alla Bezos | coppia affitta un paese per il sì come è andata

In un mondo dove il matrimonio diventa sempre più originale, Angelo Ciampini e Penelope Pozzar hanno deciso di affittare un intero paese per celebrare il loro amore, coinvolgendo l’intera comunità di Monteleone di Spoleto. Un ricevimento collettivo sotto il cielo umbro, tra tradizione e innovazione, ha reso il loro giorno indimenticabile. E la soddisfazione del sindaco? Una conferma che il vero valore sta nell’unione tra le persone.

Fiori d’arancio in Umbria per Angelo Ciampini e Penelope Pozzar: gli sposi hanno coinvolto tutti gli abitanti nelle celebrazioni della loro unione a Monteleone di Spoleto. Un ricevimento collettivo a cielo aperto nella piccola comunità umbra, nella Valnerina, che conta 580 abitanti. La soddisfazione del sindaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Non chiamatelo matrimonio alla Bezos: coppia affitta un paese per il "sì", come è andata

