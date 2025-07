Mattarella | L' Ue sia un modello di pace per il resto del mondo

L'Europa, nata per promuovere la pace tra nazioni storicamente in conflitto, ha mantenuto questa vocazione per oltre 70 anni, diventando un esempio globale di stabilità e cooperazione. In un mondo sempre più complesso e diviso, il modello europeo si rivela come un faro di speranza e dialogo. È fondamentale che leader come Mattarella continuino a incarnare e diffondere questa visione di pace, affinché l'Europa possa restare un pilastro di pace anche nel futuro.

(Agenzia Vista) Zagabria, 07 luglio 2025 "L'Europa è nata per assicurare a un continente dilaniato da secoli di guerre fratricide una prospettiva di pace. Una pace che dura da oltre 70 anni il che è una condizione che è anche un'offerta di modello al resto della comunità internazionale. La vocazione alla pace l'Europa l'ha sempre coltivata e la mantiene. L'Unione europea è al centro di una rete commerciale aperta con tante parti del mondo e questo creando interessi comuni garantiscono la pace: questa vocazione di pace della Ue è condivisa per restituire alla vita internazionale un modello di convivenza serena. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella: "L'Ue sia un modello di pace per il resto del mondo"

