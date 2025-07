LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Wellens ripreso il gruppo torna compatto

Segui il live del Tour de France 2025, un’emozionante tappa ricca di colpi di scena e intense sfide tra i grandi campioni. La corsa si avvicina al traguardo con un gruppo compatto, mentre gli ultimi chilometri promettono spettacolo e sorprese. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale, perché ogni secondo può cambiare le sorti della tappa. Pronto a scoprire chi conquisterà la vittoria?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28 Strada totalmente pianeggiante fino a Dunkerque. 17.25 Ultimi 20 chilometri! 17.22 Nelle prime posizioni Mathieu Van der Poel. 17.19 25 chilometri alla conclusione. 17.16 Probabilmente per Philipsen si tratta di una rottura di spalla o clavicola. 17.13 Il gruppo sta alzando il ritmo. 17.10 Si rialza subito Wellens. Il suo obiettivo odierno era la maglia a pois. 17.09 Il belga conquista il GPM di Mont Cassell (quarta categoria). Raggiunge in testa alla classifica scalatori il suo compagno di squadra Tadej Pogacar. 17.05 Inizia la scalata del Mont Cassell per Tim Wellens. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Wellens ripreso, il gruppo torna compatto

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Tim Wellens in testa, il gruppo segue ad un minuto

