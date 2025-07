Traffico Lazio del 07-07-2025 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio, e in particolare a Roma, resta congestionato a causa di un grave incidente sulla Pontina avvenuto diverse ore fa. Un grosso camion si è ribaltato, causando il rilascio di carico e blocchi stradali tra Castel di Decima e Spinaceto Sud in direzione Roma. La situazione, gestita da Luce Verde e Roma Mobilità , rappresenta una sfida per la viabilità , ma le autorità lavorano alacremente per ripristinare la normalità .

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità permangono difficoltà di Roma a causa di un incidente avvenuto diversi ore fa sulla Pontina incidente che ha visto il ribaltamento di un grosso camion nella relativa perdita del carico al momento la Pontina è bloccata tra il bivio di Castel di Decima e Spinaceto Sud in direzione quindi Roma tutto il traffico proveniente da Latina e deviato allo svincolo per via di Castel di Decima ci sono incolonnamenti a partire da Pomezia disagi per chi viaggia verso Latina con le code registrate a partire da Spinaceto sulla Laurentina incolonnamenti tra la rotatoria con via di Trigoria il bivio per Castel di Leva incidente incolonnamenti sulla Salaria tra Settebagni e Monterotondo Scalo In quest'ultima direzione per quanto riguarda il raccordo anulare abbiamo rallentamenti con code a tratti per traffico intenso in carreggiata esterna dal video con la Roma Fiumicino fino alla in carreggiata interna code a tratti dalla Nomentana all'uscita La Rustica questa sera alla Circo Massimo il concerto di Fabri Fibra le 16 Sono scattate le chiusure in via ricerca in via dell'Ara massima di Ercole poco prima delle 20 al via le chiusure di via del Circo Massimo via delle Terme deciane via della Greca deviazioni anche per le linee del trasporto pubblico a proposito di trasporto pubblico sulle metropolitane le ultime corse dei rispettivi capolinea questa sera saranno le ore 23:30 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it