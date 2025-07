Furbetti del cartellino di Canegrate | Enrico Cozzi farà i lavori socialmente utili a Inveruno ma è bufera politica

Il caso dei furbetti del cartellino di Canegrate e la vicenda di Enrico Cozzi a Inveruno riaccendono i riflettori sulla trasparenza e l’etica nella pubblica amministrazione. Tra polemiche e silenzi, il dibattito si infiamma: fin dove può arrivare la giustizia nel reinserimento dei politici coinvolti in scandali? La questione resta aperta, invitando a riflettere sui limiti della riabilitazione politica e sulla fiducia dei cittadini.

Inveruno (MILANO), 7 luglio 2025 – Fa discutere e infiamma il dibattito politico locale la decisione del comune di Inveruno di accogliere Enrico Cozzi – ex sindaco di Nerviano e attuale coordinatore del Partito Democratico per l’Altomilanese – per svolgere lavori socialmente utili nell’ambito di un percorso di messa alla prova disposto a seguito di una vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto per condotte irregolari durante il suo incarico di dipendente pubblico presso il Comune di Canegrate, da cui è stato licenziato. Cozzi, insieme ad una dipendente, era stato sorpreso per mesi a coprire l'altra dipendente e a sua volta ad essere coperto mentre in realtà non era presente in comune a svolgere le proprie funzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it