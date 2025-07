Loredana Cannata come sta dopo l’incidente a L’Isola dei Famosi 2025? Le parole dell’attrice sui social

Dopo l’emozionante finale de L’Isola dei Famosi 2025, i fan si sono preoccupati per le condizioni di Loredana Cannata, protagonista di una prova di apnea che ha lasciato il segno. L’attrice, infatti, ha condiviso sui social di essere stata ricoverata in cardiologia, rassicurando però i suoi sostenitori sul suo stato di salute. Scopriamo insieme come sta e quali sono le sue parole dopo questa esperienza intensa e sfidante.

La finale de L’Isola dei Famosi 2025 ha tenuto col fiato sospeso milioni di telespettatori non solo per scoprire il nome del vincitore, ma anche per la prova di apnea di Loredana Cannata. Loredana Cannata dopo L’Isola dei Famosi 2025: “Mi hanno ricoverata in cardiologia”. Dopo l’avventura a L’Isola dei Famosi 2025, Loredana Cannata una volta rientrata in Italia ha deciso di sottoporsi a delle visite di controllo. L’attrice sul suo profilo Instagram ha deciso di raccontare ai follower cosa le è successo con un lungo post. “ Venerdì mattina sono tornata a casa e, dopo solo 3 ore, visto che avevo difficoltà di respirazione e quella che si chiama “fame d’aria”, sono andata al pronto soccorso per farmi controllare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Loredana Cannata come sta dopo l’incidente a L’Isola dei Famosi 2025? Le parole dell’attrice sui social

