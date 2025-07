Cornetto Battiti Live 2025 | la nuova edizione dello show musicale su Canale 5

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica con Cornetto Battiti Live 2025! Da lunedì 7 luglio alle 21:30 su Canale 5, il palco si anima con grandi artisti, ospiti esclusivi e performance indimenticabili condotte da Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis. Sei pronto a scoprire tutti i dettagli di questa nuova edizione? Ecco tutto quello che devi sapere sullo show più atteso dell’estate!

Cornetto Battiti Live 2025: conduttori, cantanti, ospiti, cast, quante puntate, location, a che ora inizia, scaletta e streaming. Da lunedì 7 luglio 2025 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Cornetto Battiti live 2025, la nuova stagione dello show musicale dell’estate con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin con Nicolò De Devitiis. Sul palco tutti i grandi artisti della musica del momento e gli autori dei più popolari tormentoni estivi. Le tappe saranno le più belle location della Puglia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni, conduttori e novità. Dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta, “Cornetto Battiti Live” offrirà ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Cornetto Battiti Live 2025: la nuova edizione dello show musicale su Canale 5

