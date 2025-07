Dopo 27 anni fantastici ho compiuto gli ultimi passi sulla pedana della batteria per i mitici Pearl Jam | Matt Cameron ha abbandonato la band

Dopo 27 anni di straordinaria musica e intense emozioni, Matt Cameron, il cuore pulsante dei Pearl Jam, ha deciso di appendere le bacchette al chiodo. La notizia sconvolge i fan di tutto il mondo: un’era si chiude e nasce un nuovo capitolo. La fanbase si interroga sul futuro della band, ma il ricordo di questa straordinaria avventura rimarrà indelebile nella storia del rock. La leggenda dei Pearl Jam si conclude qui, lasciando un’eredità indelebile.

I fan dei Pearl Jam sono scossi. Il batterista della band, il 62enn Matt Cameron, ha annunciato che abbandona per sempre il gruppo. “Dopo 27 anni fantastici, ho compiuto gli ultimi passi sulla pedana della batteria per i mitici Pearl Jam. – si legge nella nota diffusa sui social – Un grande amore e rispetto a Jeff, Ed, Mike e Stone per avermi invitato nella band nel 1998 e per avermi dato l’opportunità di una vita, piena di amicizie, talento artistico, sfide e risate”. Per poi concludere: “Sarò eternamente grato alla troupe, allo staff e ai fan di tutto il mondo. È stato un viaggio incredibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it