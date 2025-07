Michael Douglas tira e molla sul suo ritiro dal cinema Non ho intenzione di continuare però… Ecco cos’ha detto l’interprete di Basic Instinct

Michael Douglas sembra deciso a chiudere il suo capitolo cinematografico, lasciando i fan senza parole. Durante il Festival di Karlovy Vary, l’attore ha dichiarato con fermezza: “Non ho intenzione di tornare a recitare”, alimentando i gossip su un possibile addio al mondo del cinema. Tuttavia, l’80enne star hollywoodiana ha mostrato anche spiragli di ritorno, tra nostalgia e rispetto per la sua lunga carriera. La domanda ora è: sarà davvero un addio definitivo o solo un arrivederci?

“Non ho intenzione di tornare a recitare”. Detta così per Michael Douglas sembra un addio al cinema. L’80enne star hollywoodiana ha partecipato al Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary (Repubblica Ceca) dove ha presentato la versione restaurata di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Film che vinse cinque Oscar nel 1975 e che lui, ancora giovane interprete di un cult televisivo che lo rese celebre, Le strade di San Francisc o, produsse sostituendo il padre Kirk. Douglas ha rievocato molti momenti della sua carriera e ha fatto intendere che probabilmente non calcherĂ piĂą un set. “Di recente ho scoperto che non lavoro di proposito da tre anni perchĂ© ho capito che dovevo smettere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it