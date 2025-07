Kenya i manifestanti antigovernativi bruciano pneumatici

Le strade di Nairobi si trasformano in un campo di battaglia mentre manifestanti antigovernativi bruciano pneumatici e si scontrano con le forze dell’ordine, che rispondono con gas lacrimogeni e blocchi stradali. La protesta si intensifica nel Saba Saba Day, una giornata simbolica di lotta e libertà, richiamando la storica richiesta di democrazia del 1990. Un momento di tensione che mette in evidenza il desiderio di cambiamento del popolo keniano.

Milano, 7 lug. (askanews) - Gruppi di manifestanti antigovernativi keniani bruciano pneumatici e si scontrano con la polizia che usa gas lacrimogeni e blocchi stradali a Nairobi per soffocare i dimostranti.La protesta si è acuita nel Saba Saba Day, una giornata che commemora il 7 luglio 1990, quando i keniani si sollevarono per chiedere il ritorno alla democrazia multipartitica dopo anni di governo autocratico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kenya, i manifestanti antigovernativi bruciano pneumatici

In questa notizia si parla di: antigovernativi - manifestanti - bruciano - pneumatici

Serbia, proteste a Belgrado contro arresti manifestanti antigovernativi - In Serbia, le strade di Belgrado e di altre città si sono trasformate in un mare di proteste vibranti, mentre migliaia di cittadini chiedono giustizia e trasparenza.

Kenya, i manifestanti antigovernativi bruciano pneumatici; L’Iraq che brucia oltre il fumo: via i ladri e i diversi amici (Iran o Usa).

Libia, manifestanti antigovernativi respinti nella notte a Tripoli - MSN - Le forze di sicurezza disperdono la marcia verso la sede del Governo di ... Da msn.com

I manifestanti anti-governativi bloccano le strade in Israele - Gli attivisti antigovernativi israeliani continuano le loro proteste per il secondo giorno, parte della loro dichiarata "settimana di disordini" per chiedere nuove elezioni. Riporta ansa.it