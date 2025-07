Michael Douglas si ritira dal cinema | Non voglio morire sul set

Michael Douglas, leggenda di Hollywood e vincitore di due Oscar, ha deciso di appendere al chiodo il suo celebre cappello. Dopo 60 anni di successi e riconoscimenti internazionali, l’attore di 80 anni si ritira dalle scene per dedicarsi alla famiglia, lasciando un’eredità indelebile nel mondo del cinema. La sua decisione segna la fine di un’epoca, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo di vita.

Ha vinto due premi Oscar, quattro Golden Globes (di cui uno onorario), un Bafta e decine di altri riconoscimenti in giro per il mondo. Ora, dopo 60 anni di onorata carriera, Michael Douglas ha detto basta. A 80 anni, il divo di Hollywood ha infatti spiegato di volersi ritirare dalla recitazione, con l'intenzione di dedicarsi maggiormente alla famiglia. «Non lavoro dal 2022 di proposito, ho capito che devo smettere», ha spiegato l'attore al Festival internazionale del cinema di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, dove ha presentato la versione restaurata di Qualcuno volò sul nido del cuculo. «Ho lavorato duramente per 60 anni e non voglio essere uno di quelli che muore sul set.