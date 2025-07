In Italia 40 gradi? È un falso | Sottocorona contro il clima-terrorismo

In un’Italia alle prese con temperature record e accuse di terrorismo climatico, Paolo Sottocorona risponde con chiarezza e fermezza. Mentre alcuni tentano di sminuire la realtà del cambiamento climatico, lui sottolinea l’importanza di distinguere tra fenomeno meteorologico e tendenza globale. “Provo a dire...” afferma, invitandoci a riflettere su cosa stiamo vivendo e quanto sia urgente agire per il nostro futuro.

Accusato di negare il cambiamento climatico e interrogato sull'ondata di caldo che sta attualmente interessando l'Italia, Paolo Sottocorona ha messo in chiaro le cose. "Io, come qualunque meteorologo vero - perché poi ci sono meteorologi un po' così. -, non potrei mai negare che è in corso un cambiamento climatico. Si tratta di capire che significa. Cosa potrebbe portare, cosa ha già portato, cosa vediamo e cosa non vediamo. Provo a dire queste cose essendo non uno scienziato, ma un tecnico che lavora su questa materia da più di 50 anni. Quindi io so di cosa sto parlando. Molti altri mi pare di no", ha detto l'esperto in una lunga intervista concessa a Hoara Borselli su Il Giornale. 🔗 Leggi su Iltempo.it