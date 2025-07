Dumfries Inter i nerazzurri tremano fino al 15 luglio | cosa filtra sulla clausola

Dumfries Inter, il futuro dell’esterno olandese rimane un’incognita che tiene con il fiato sospeso i tifosi nerazzurri fino al 15 luglio. Le ultime notizie rivelano che la clausola rescissoria potrebbe essere un elemento determinante nelle trattative, mentre il Barcellona si fa avanti come possibile pretendente. La situazione di mercato è ancora in stand-by, e l’Inter spera che le voci non si concretizzino. Al momento, infatti, il club...

Dumfries Inter, le ultime sul futuro dell’esterno olandese nerazzurro nel mirino del Barcellona per il calciomercato estivo. Per Denzel Dumfries, la situazione di mercato è ancora in stand-by. Nonostante le voci che lo accostano a diversi club, tra cui quelli della Premier League, l’esterno olandese non ha ancora trovato una destinazione definitiva, e l’Inter spera che la situazione resti invariata. Al momento, infatti, il club nerazzurro non ha ricevuto offerte concrete per Dumfries e, come riportato da Tuttosport, la speranza è che il giocatore possa rimanere a Milano per la stagione 20252026. 🔗 Leggi su Internews24.com