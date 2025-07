Veroli Attività dei Carabinieri Tre denunce per furto aggravato in concorso ed una segnalazione per uso personale di crack

L’estate porta con sé non solo sole e relax, ma anche l’impegno costante delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e tranquillità. I Carabinieri di Veroli hanno intensificato i controlli, denunciando tre persone per furto aggravato in concorso e segnalando un individuo per uso di crack. Un segnale che la vigilanza nel territorio rimane alta, assicurando un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

VEROLI – L'attività di prevenzione e repressione del territorio, in special modo nel periodo estivo, da parte della Compagnia Carabinieri

