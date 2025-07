Osimhen Galatasaray i turchi si muovono anche con il Napoli | avanzata una prima proposta respinta da parte dei partenopei! I campioni d’Italia vogliono quella cifra Le posizioni dei due sodalizi

Il calciomercato infiamma ancora di più con il duello tra Galatasaray e Napoli per Victor Osimhen. I turchi hanno già presentato una prima offerta ufficiale, pronti a sfidare i campioni d’Italia, ma la risposta dei partenopei è stata decisa: vogliono quella cifra. La battaglia per il gioiello azzurro si intensifica, lasciando tutti con il fiato sospeso sul futuro dell’attaccante. Vedremo quale strada sceglieranno le due società in questa sfida di mercato.

Osimhen Galatasaray, i turchi fanno sul serio anche con il Napoli: prima proposta ufficiale formulata, ma rispedita al mittente. La richiesta azzurra. Il futuro di Victor Osimhen continua a essere un tema caldo nel calciomercato, e nelle ultime ore si sono registrati nuovi sviluppi importanti. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, il Galatasaray ha presentato un'offerta ufficiale al Napoli per l'attaccante nigeriano, mettendo sul piatto una cifra di 50 milioni di euro più 5 milioni di euro in bonus. Tuttavia, il club partenopeo ha rifiutato tale proposta, insistendo sulla clausola rescissoria di 75 milioni di euro, cifra che rappresenta il valore minimo per la cessione di Osimhen.

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

