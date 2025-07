Inter Calhanoglu ai saluti | 25mln per l’erede dalla Germania

L'Inter si prepara a dire addio a Hakan Calhanoglu, con il Galatasaray pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro per portarlo in Turchia. Un possibile cambio di stagione che potrebbe influenzare profondamente il progetto nerazzurro, lasciando spazio a un nuovo erede proveniente dalla Germania. Le ultime notizie svelano un capitolo decisivo per il futuro della squadra e del suo regista turco. Andiamo a vedere i dettagli di questa trattativa caldissima.

L'Inter si prepara a salutare Hakan Calhanoglu, con il Galatasaray che fa sul serio per lui. I nerazzurri per 25 milioni di euro possono assicurarsi il suo erede ed arriva direttamente dalla Germania. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo. Il tema legato al futuro di Hakan Calhanoglu è assolutamente centrale in casa nerazzurra, dal momento che da lì il progetto di Cristian Chivu prenderà una piega oppure no. Allo stato attuale delle cose, infatti, l' Inter deve schierarsi in maniera del tutto inevitabile con il 3-5-2 perché la squadra è stata costruita per questo modulo e non ci sono le risorse per mettere in atto una autentica rivoluzione.

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic - Inter Marotta, il maestro della strategia nerazzurra, si prepara a rivoluzionare la rosa: saluta Calhanoglu, già pronto il suo successore, più forte e con il supporto di Stankovic.

