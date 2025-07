Latina carne andata a male e 45 kg di cibo in decomposizione sotto il sole | stangata la paninoteca da incubo

Una vera e propria emergenza igienico-sanitaria scuote Latina: 45 kg di cibo in decomposizione sotto il sole e una paninoteca da incubo portano a pesanti sanzioni da parte dei Carabinieri NAS, che hanno colto nel segno irregolarità in bar, pizzerie e centri benessere nel Frusinate. Un richiamo forte all'importanza della sicurezza alimentare e del rispetto delle norme per tutelare i cittadini.

Carabinieri NAS di Latina sanzionano bar, pizzerie e centri benessere nel Frusinate per gravi irregolarità igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Latina, carne andata a male e 45 kg di cibo in decomposizione sotto il sole: stangata la paninoteca da incubo

In questa notizia si parla di: latina - carne - andata - male

Latina, carne andata a male e 45 kg di cibo in decomposizione sotto il sole: stangata la paninoteca da incubo - Carabinieri NAS di Latina sanzionano bar, pizzerie e centri benessere nel Frusinate per gravi irregolarità igienico- Riporta virgilio.it

Perché la carne cambia colore? - MSN - Beh, non sempre vuol dire che è andata a male, molto dipende dalla situazione in cui si trova quella carne. Lo riporta msn.com