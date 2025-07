Gradimento sindaci Alessandro Tomasi il più amato della Toscana FdI | È pronto a governare la Regione

Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e leader di Fratelli d’Italia, si distingue come il primo cittadino toscano più amato, posizionandosi al 19° posto a livello nazionale secondo Il Sole 24 Ore. Questo riconoscimento non è solo un orgoglio regionale, ma un modello di successo da esportare in tutta la Toscana. Fratelli d’Italia afferma con convinzione: “Tomasi è pronto a governare la regione”, delineando un futuro di cambiamento e stabilità.

Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, di Fratelli d’Italia, è di gran lunga il primo cittadino toscano più amato. La classifica redatta da Il Sole 24ore lo vede al diciannovesimo posto nazionale. Un dato che, non solo per FdI, rappresenta un modello da esportare in tutta la regione. Fratelli d’Italia: “Tomasi è pronto a governare la Toscana”. «Tomasi, primo sindaco in Toscana per gradimento nella governance poll del Sole 24 Ore, rappresenta una poderosa inversione di rotta rispetto alla norma: dopo anni che si amministra un comune, infatti, il consenso tende a calare, non ad aumentare», osserva il deputato e vicecoordinatore toscano di Fdi, Francesco Michelotti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gradimento sindaci, Alessandro Tomasi il più amato della Toscana. FdI: “È pronto a governare la Regione”

