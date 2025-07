Corsi INDIRE abilitati estero | c’è la proroga per le iscrizioni Domande fino alle 17 | 00 dell’11 luglio

Se hai completato corsi di specializzazione all’estero e desideri ottenere l’abilitazione in Italia, questa è una notizia importante: il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con INDIRE, ha prorogato i termini per le iscrizioni ai Percorsi di specializzazione sul sostegno. Ora hai tempo fino alle 17:00 dell’11 luglio 2025 per presentare la tua domanda. Non perdere questa occasione: scopri come aderire e realizzare il tuo percorso professionale!

Con il Decreto n. 33517 del 7 luglio 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in accordo con Indire, ha posticipato al 11 luglio 2025, ore 17:00, il termine per presentare le candidature ai Percorsi di specializzazione sul sostegno dedicati a chi ha completato corsi all’estero. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: luglio - corsi - indire - estero

Università di Firenze, via al nuovo anno accademico: 148 corsi di laurea e immatricolazioni dal 1° luglio - L'Università di Firenze si prepara per il nuovo anno accademico 2025-2026 con il lancio di 148 corsi di laurea e l'inizio anticipato delle immatricolazioni, fissato per il 1° luglio.

C’è tempo fino all’8 luglio (ore 17:00) per inoltrare la domanda per i corsi sostegno INDIRE (abilitati estero e triennalisti). Vai su Facebook

Percorsi sostegno, INDIRE pubblica nuove FAQ: sono compatibili con corso abilitante 60 e 30 CFU? Ci sono riserve di posti? Aggiornate al 4 luglio Vai su X

Corsi sostegno tre anni di servizio e specializzati estero: le Università pubblicano i BANDI [AGGIORNATO con Siena]; Percorso sostegno Indire per triennalisti e specializzati estero, faq aggiornate: domande entro l’8 luglio; Corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno per chi ha un titolo conseguito all’estero, domande fino all'8 luglio.

Percorso sostegno Indire per triennalisti e specializzati estero, faq aggiornate: domande entro l’8 luglio - Dopo le faq pubblicate dal MIM, anche Indire ha pubblicato le attese domande e risposte, che nei giorni scorsi sono state soggette ad aggiornamento. Secondo tecnicadellascuola.it

Scuola, 72 mila assunzioni sul sostegno: domanda Indire entro l’8 luglio 2025 - Tra le assunzioni nella scuola, si segnalano i circa 72 mila posti sul sostegno che derivano da diversi canali di specializzazione e di candidatura per la domanda del 2025. Segnala msn.com