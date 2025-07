Caldo in Grecia oltre 40 gradi | imposte pause per lavoratori

In Grecia, con temperature che superano i 40°C, le autorità hanno deciso di introdurre pause obbligatorie per tutelare la salute dei lavoratori all'aperto. Fino a giovedì, nelle zone più colpite, dalle 12 alle 17, attività manuali e consegne sono temporaneamente sospese. Questa misura dimostra quanto sia fondamentale adattarsi alle sfide climatiche: ai datori di lavoro e ai cittadini il compito di rispettare e promuovere queste precauzioni per un’estate più sicura.

Le autorità greche hanno imposto pause di lavoro obbligatorie in alcune zone del Paese dove si prevedono temperature superiori ai 40 gradi Celsius, per un'ondata di caldo che dovrebbe durare fino a giovedì. Il ministero del Lavoro ha ordinato lo stop da mezzogiorno alle 17 per i lavori manuali all'aperto e i servizi di consegna di generi alimentari. La misura è in vigore principalmente nella Grecia centrale e in diverse isole. Ai datori di lavoro è stato inoltre chiesto di offrire la possibilità di lavorare a distanza. Il provvedimento non riguarda Atene, affollata di turisti, che visitano il Partenone.

