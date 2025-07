Amici due ballerini avvistati insieme dopo la rottura | ritorno di fiamma?

Due ex allievi di Amici, recentemente avvistati insieme in un locale, stanno riaccendendo la speranza dei fan di una possibile riconciliazione. La coppia, famosa per la loro storia passionale nata nel talent show, sembrava ormai archiviata, ma l'occasione ha riaperto le porte a un ritorno di fiamma. Un segnale che potrebbe segnare un nuovo capitolo nel loro percorso sentimentale e, chissà , un lieto fine per i loro sostenitori.

Due famosi ex allievi di Amici potrebbero essere pronti a riaccendere la scintilla. I due ragazzi sono stati avvistati nello stesso locale, facendo nascere il sospetto di un ritorno di fiamma. Dopo la storia nata in seguito al programma e interrotta dopo alcuni mesi, i fan avevano ormai archiviato la coppia. Ma una recente segnalazione, ripresa anche da Deianira Marzano, riaccende le speranze. Ecco di chi stiamo parlando. Un legame nato tra le mura di Amici. La storia tra Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano è sbocciata in modo inaspettato dopo la fine della relazione della ballerina con Alex Wyse, altro ex allievo della scuola di Amici. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici, due ballerini avvistati insieme dopo la rottura: ritorno di fiamma?

