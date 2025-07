Maltempo a Procida la strada diventa un fiume Paura e disagi tra i turisti

Il maltempo a Procida trasforma le strade in fiumi impetuosi, creando scena di paure e disagi tra i visitatori. Il nubifragio ha fatto esplodere oltre venti tombini, rendendo via Vittorio Emanuele un'acquitrino. Nonostante i difficili ostacoli, i turisti affrontano con coraggio questa sfida naturale, mentre l’isola si prepara a tornare alla sua bellezza originale, più forte di ogni avversità .

