Il team lo sta spingendo troppo ho paura che Jonas si stia bruciando in fretta | l’attacco della moglie di Vingegaard scuote il Tour

La pressione crescente sulla star del ciclismo Jonas Vingegaard sta alimentando preoccupazioni sulla sua salute e tenuta mentale. Con le aspettative alle stelle e il team Visma che spinge al massimo, il rischio di esaurimento è reale. La moglie del campione ha lanciato un allarme importante, sottolineando come lo sforzo eccessivo possa compromettere la sua performance e il suo benessere. È il momento di riflettere: il limite umano può cedere sotto troppa pressione?

“Direi che la Visma lo sta spingendo decisamente troppo. Ho paura che Jonas abbia acceso la candela da entrambi i lati e che la stia bruciando in fretta”. A parlare al quotidiano danese Politiken è Trine Marie Hansen, moglie di Jonas Vingegaard, due volte vincitore del Tour de France che quest’anno alla Grand Boucle punta a sfidare nuovamente Tadej Pogacar. La moglie del ciclista ha lanciato l’allarme sulla fatica e lo sforzo eccessivo a cui è sottoposto il marito dopo la tremenda caduta di oltre un anno fa, che lo ha costretto a una riabilitazione lampo per tornare presto in bicicletta. Un’accusa diretta al suo Team, la Visma-Lease a Bike. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it