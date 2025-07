Radio Goal – Osimhen? Bisogna avere il coraggio di dire no Lucca non si può paragonarlo al nigeriano

Nel cuore di Radio Goal, le voci di esperti e ex calciatori si intrecciano per analizzare il mondo del Napoli e oltre. Tra entusiasmo e opinioni forti, emerge la consapevolezza che Osimhen rappresenta un talento unico, difficile da eguagliare, e che confrontarlo con altri non rende giustizia alla sua grandezza. È il momento di avere il coraggio di riconoscere il valore reale di questi campioni: perché nel calcio, come nella vita, bisogna saper dire no quando è il caso.

De Biasi, Improta, Mpasinkatu, De Maggio, Amelia, Bazzani, Coppola e Lo Monaco sono intervenuti a Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, per parlare del Napoli e di altro. Questi i loro interventi riportati da GBT: Gianni De Biasi, allenatore, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. "Ndoye ha capacità, tecnica e velocità. Ha dimostrato a Bologna la sua forza, credo che in una realtà come quella napoletana per lui sia il massimo. Può dare una mano nella sua crescita. Un giocatore con fantasia, ma concreto. diventa un giocatore difficile da fermare, potenzialmente può dare una grande mano al Napoli.

