Ruba in un supermercato di Roma si ferisce sfondando la porta con tre coltelli | la scia di sangue lo incastra

Un giovane di 20 anni si trasforma in protagonista di un rocambolesco inseguimento a Roma, dopo aver tentato un furto in supermercato. La fuga si conclude con una scena da film: sfondamento della porta, ferite e una scia di sangue che lo incastra, rivelando la sua presenza durante le indagini. Un mix di tensione e suspense che dimostra come ogni traccia lasciata possa fare la differenza tra libertà e arresto.

Un ventenne è stato arrestato a Roma per furto aggravato dopo un colpo in un supermercato. Decisive le tracce di sangue lasciate nella fuga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ruba in un supermercato di Roma, si ferisce sfondando la porta con tre coltelli: la scia di sangue lo incastra

In questa notizia si parla di: supermercato - roma - sangue - ruba

Clienti abituali di un supermercato di Roma rubano cibo e preparano una tavola di fortuna, arriva la polizia - Due tunisini sono stati arrestati a Prenestina, Roma, per aggressione e furto in un supermercato. I clienti abituali, alcuni dei quali preparavano tavole di fortuna, evitavano le code alle casse con modalità violente.

Rischia una condanna pesantissima Cinzia Dal Pino, l’imprenditrice balneare di Viareggio che l’8 settembre 2024, a bordo della sua automobile, inseguì e travolse più volte Nourdine Mezgoui, 52 anni, un cittadino marocchino che poco prima le aveva rubato l Vai su Facebook

Ruba in un supermercato di Roma, si ferisce sfondando la porta con tre coltelli: la scia di sangue lo incastra; Roma, tenta la rapina al supermarket armato di pistola: preso. In casa aveva un arsenale. «I soldi mi servivan; Ruba al supermercato e minaccia la guardia giurata con una bottiglia.

Ruba in un supermercato di Roma, si ferisce sfondando la porta con tre coltelli: la scia di sangue lo incastra - Un ventenne è stato arrestato a Roma per furto aggravato dopo un colpo in un supermercato. virgilio.it scrive

Si ferisce dopo un furto, il ladro maldestro lascia una scia di sangue durante la fuga: arrestato in ospedale - Una storia che ricorda quella di Pollicino, che ritrova la strada di casa grazie alle briciole di pane lasciate a terra. Da msn.com