Cesana frana nell' ex cava | cosa è successo sul Monte Cornizzolo

Cesana Brianza (Lecco), 7 luglio 2025 – Allarme cessato a Cesana Brianza. Non ci sono feriti, tanto meno dispersi, né sono stati danneggiati abitazioni o altri edifici in seguito alla frana che questa mattina si è staccata da un versante del monte Cornizzolo, nell'area dell' ex cava dell'Alpetto. A cedere è stata una lastra di roccia che è scivolata e poi si è schiantata. Probabilmente lo smottamento è stato innescato dal maltempo degli ultimi giorni. Nessuna criticità. "Nessuna criticità è emersa dai controlli effettuati – confermano dalla Holcim, il colosso dei materiali da costruzione di Merone proprietario della miniera dismessa – Si è trattato dello scivolamento di una lastra di materiale dal fronte nel settore centrale della miniera.