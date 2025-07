Natasha Stefanenko | Mia mamma credeva che non avrei mai trovato marito non mi sono mai considerata bella

Natasha Stefanenko, icona di bellezza e talento, svela in un’intervista gli inizi della sua carriera e le sfide personali. Con umiltà e determinazione, ricorda come sua madre temesse che la sua altezza avrebbe ostacolato il suo futuro sentimentale, credendo che non avrebbe mai trovato l’amore. Una storia di sogni, perseveranza e successo che ci dimostra come non bisogna mai sottovalutare il potere della volontà. Continua a leggere.

Natasha Stefanenko racconta in un'intervista gli esordi della sua carriera. Prima di arrivare in Italia, conosceva solo il Festival di Sanremo: "Mamma, vedeva Albano e Romina e mi diceva: vedi, anche lui è più basso di lei. Era convinta che non avrei mai trovato marito a causa del mio metro e 85". 🔗 Leggi su Fanpage.it

