Al Senato l' evento Future generazione e Salute Animale

Roma, 4 lug. (askanews) - Si è svolto, presso il Senato della Repubblica, l'evento "Future generazioni e Salute Animale: il ruolo centrale della ricerca e dell'innovazione", promosso su iniziativa del Sen. Guido Quintino Liris, un'occasione per discutere in sede istituzionale del valore generato dalla ricerca scientifica e dall'innovazione in ambito veterinario. Abbiamo parlato con Guido Quintino Liris, Senatore della Repubblica: "L'iniziativa presentata oggi in Senato accende i riflettori su un tema cruciale come la salute e il benessere animale che sono sempre più collegati a quella umana. È ormai evidente, anche alla luce dell'esperienza del Covid, che il benessere animale rappresenta infatti una parte fondamentale dell'approccio One Health. 🔗 Leggi su Quotidiano.net