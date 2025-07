israele bombarda lo yemen e noi glielo facciamo fare

luoghi di fondamentale importanza per la vita quotidiana e l’economia yemenita, aggravando ulteriormente la crisi umanitaria e destabilizzando una regione già fragile. È il momento di chiedere responsabilità e di fermare questa spirale di violenza prima che sia troppo tardi.

Israele continua impunito nel suo piano di espansione, in barba al diritto internazionale ora bombarda lo Yemen. E noi? Noi glielo lasciamo fare. Porti sotto attacco, droni in volo, rotte commerciali nel caos. L'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito "infrastrutture chiave" dei ribelli huthi nello Yemen. I raid hanno centrato il porto strategico di Hodeida, Ras Issa, Salif e la centrale elettrica di Ras al Kathib. Si tratta di luoghi cruciali per la logistica degli insorti sostenuti dall'Iran. Tel Aviv non usa giri di parole: Quei porti servono a far arrivare armi dal regime iraniano, armi usate per colpire Israele e i suoi alleati ha dichiarato l'esercito in una nota.