Noicattaro blitz della Polizia in una casa - trappola | scoperti 8 chili di droga nascosti in un’abitazione

Una brillante operazione della Polizia di Stato a Noicattaro ha portato alla scoperta di oltre 8 chili di droga nascosti in un'abitazione, smascherando un pericoloso traffico illecito. Due giovani sono stati arrestati, segnando un duro colpo alle attività criminali della zona. La risposta dello Stato si conferma efficace contro il mercato della droga, proteggendo la comunità e ripristinando legalità e sicurezza.

Due giovani arrestati a Noicattaro per detenzione di droga: sequestrati oltre 8 kg di stupefacenti in un blitz della Polizia di Stato.

In questa notizia si parla di: noicattaro - blitz - polizia - droga

