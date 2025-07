Ponte sullo Stretto l’ad smonta la crociata della Cgil | nessun attacco alla trasparenza zero deroghe

Il dibattito sul ponte sullo Stretto di Messina si infiamma: l’AD Pietro Ciucci smentisce categoricamente le accuse della Cgil, sottolineando che il progetto rispetta rigorosamente le norme e non prevede deroghe o attacchi alla trasparenza. In un contesto in cui la trasparenza dovrebbe essere pilastro, è fondamentale chiarire come questa grande opera possa rappresentare un passo avanti per lo sviluppo e la legalità. La questione rimane aperta, ma la chiarezza è essenziale per il nostro futuro.

"Nessun 'attacco diretto ai principi di trasparenza, legalità, tantomeno deroghe' per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. La Società opera sempre nel pieno rispetto delle norme di riferimento". Così l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in merito all'ultima crociata della Cgil. Il sindacato ha attaccato frontalmente gli emendamenti presentati in Parlamento che rappresenterebbero "un attacco diretto ai principi di trasparenza, legalità e partecipazione democratica. Oltre a costituire un preoccupante tassello nell'imposizione forzata della realizzazione del ponte".

