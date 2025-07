La classifica delle addizionali Irpef | ecco dove si paga di più Roma e Napoli i Comuni più esosi male Torino e Reggio Calabria

Se pensi che il costo della vita sia l’unico fattore a incidere sulla qualità di vivere in una città, ripensaci: le addizionali IRPEF comunali e regionali possono fare la differenza. La recente classifica della Uil svela come Roma e Napoli, nonostante siano tra le mete più ambite, risultino anche tra le città più onerose dal punto di vista fiscale. Ma perché, in questa tela di costi e tasse, alcune città risultano più svantaggiose? È una domanda che merita attenzione.

Non è solo il costo della vita a fare la differenza tra una città e l’altra: con lo stesso reddito in Italia si pagano addizionali Irpef comunali e regionali decisamente diverse. Una classifica messa a punto dalla Uil lo mostra con chiarezza: da questo punto di vista vivere a Roma e Napoli non conviene. Perché nella capitale e nel capoluogo campano i due balzelli collegati al reddito, che si pagano per comune e regione, arrivano a 606 euro se si dichiarano 20mila euro l’anno e 1.452 se l’imponibile raggiunge i 40mila euro. Con un reddito basso – se non fosse per gli affitti e i prezzi delle case alle stelle – meglio scegliere Milano, dove fino ad una certa soglia non si paga l’Irpef comunale e quindi con il reddito a quota 20mila si paga la sola Irpef regionale: a conti fatti 263 euro, meno della metà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it