Andrea Cavallari come ha fatto a fuggire | Anche la fidanzata irreperibile come lui Era il suo primo permesso premio

Andrea Cavallari, condannato per la drammatica strage di Corinaldo, ha sorpreso tutti con la sua fuga, coinvolgendo anche la fidanzata irreperibile. Dopo aver ottenuto il primo permesso premio all'universitĂ di Bologna, il suo misterioso allontanamento ha scatenato un'onda di domande e inquietudini. Le autoritĂ sono impegnate nelle indagini per chiarire come sia stato possibile, e cosa si nasconda dietro questa intricata vicenda.

Proseguono le indagini sulla fuga di Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo e che dopo la cerimonia di laurea all'universitĂ di Bologna, giovedì scorso,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Andrea Cavallari come ha fatto a fuggire: «Anche la fidanzata irreperibile come lui». Era il suo primo permesso premio

