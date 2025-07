Replica La forza di una donna in streaming puntata del 7 luglio | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento di oggi con "La forza di una donna" (Kadin), la soap turca che ha conquistato il cuore di milioni. Nella puntata del 7 luglio, Bahar si confronta con un tradimento che la spinge in una spirale di dolore e ricordi intensi. Rivivi ogni emozione e scopri come il suo coraggio si rinnova, dimostrando che anche nei momenti più difficili la forza femminile brilla più potente che mai. Guarda il video Mediaset e lasciati ispirare.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 7 luglio – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna Bahar cade in una spirale di depressione quando si accorge del tradimento di Sarp, e inizia a rivivere alcuni ricordi di situazioni passate. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Replica La forza di una donna in streaming, puntata del 7 luglio | Video Mediaset

