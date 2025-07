fonte palestinese nessuna svolta nei negoziati a doha

Le speranze di una svolta nei negoziati tra israeliani e palestinesi a Doha sembrano svanire, con nessuna novità significativa all'orizzonte. Secondo fonti palestinesi, i colloqui, mediati dal Qatar e dall'Egitto, proseguiranno questa sera senza segnali di progresso. La comunità internazionale guarda attentamente, sperando che gli sforzi di mediazione portino presto a risultati concreti e a un passo avanti verso la pace tanto desiderata.

Una fonte palestinese ha detto all'Afp che non c'è "alcune svolta" nei negoziati, in corso a Doha tra israeliani e palestinesi, mediati dal Qatar e dall' Egitto. I negoziati dovrebbero riprendere in serata, aggiunge la fonte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net