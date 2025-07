Salumi locali carbonara e ricette con pomodoro fresco In Ciociaria apre un ristorante dentro un’antica torre

Benvenuti nel cuore della Ciociaria, dove tradizione e innovazione si incontrano in un affascinante ristorante all’interno di un’antica torre. La famiglia Recchia ha trasformato questo storico luogo in un’oasi di sapori autentici, tra salumi locali, la celebre carbonara e gustose ricette con pomodoro fresco. A partire da settembre, potrete immergervi in un’esperienza culinaria unica, arricchita da otto camere confortevoli. Un viaggio tra gusto e storia vi aspetta — e ne rimarrete conquistati.

La famiglia Recchia ha investito in questo importante progetto che da settembre avrà a disposizione anche otto camere. La cucina? Ricca di spunti gastronomici del territorio.

