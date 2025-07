Linda Martino la danzatrice italiana arrestata in Egitto

Linda Martino, nota ballerina italiana di origini egiziane, si trova al centro di un caso che sta facendo discutere. Arrestata in Egitto con accuse di offesa alla morale pubblica e incitamento alla dissolutezza, la sua vicenda ha scatenato reazioni contrastanti tra pubblico e media. Con una carriera brillante e una grande popolarità nel Paese africano, Linda affronta ora una sfida cruciale. Secondo fonti vicine alla sua famiglia, la situazione potrebbe avere sviluppi importanti...

È una ballerina nata da padre egiziano e possiede sia la cittadinanza egiziana sia quella italiana Linda Martino, la danzatrice del ventre arrestata in Egitto con le accuse di offesa alla morale pubblica e incitamento alla dissolutezza nella società . Nel Paese africano gode di grande popolarità . Dalle ricostruzioni dei media, sembra che l’arresto sia avvenuto circa 2 settimane fa. Il suo vero nome sarebbe Sohila Tarek Hassan Haggag. Secondo quanto si legge su La Repubblica la donna ha parenti in Veneto e ha sposato un italiano. La Repubblica riferisce anche che negli ultimi due anni sono state arrestate cinque danzatrici del ventre, tutte con le stesse caratteristiche: origine straniere, grande seguito sui social. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Linda Martino, la danzatrice italiana arrestata in Egitto

