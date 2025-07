Von der leyen tratta sui dazi e perde la consigliera Belloni

In un momento delicato per l’Europa, Ursula von der Leyen affronta sfide cruciali sui dazi mentre perde una figura chiave come Elisabetta Belloni. La presidente della Commissione Ue si trova al centro di tensioni diplomatiche e negoziati complessi, tra cui quello con Donald Trump, che potrebbero definire il futuro commerciale dell’Unione. Scopriamo insieme quali sono le ripercussioni di questa perdita strategica e le possibili mosse di Bruxelles.

Non è un momento facile per la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Impegnata in una complicata trattativa con Donald Trump, in vista della scadenza della sospensione dei dazi fissata al 9 luglio, deve incassare il passo indietro della sua consigliera diplomatica, l’ex capo del Dis Elisabetta Belloni. A complicare il quadro è . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Von der leyen tratta sui dazi e perde la consigliera Belloni

