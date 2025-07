Papà investito a Napoli per aiutare una anziana ad attraversare | ora è grave in ospedale

Un drammatico incidente a Napoli ha coinvolto un uomo di 78 anni che, mentre aiutava un’anziana ad attraversare la strada, è stato investito e ora si trova in condizioni gravi. Il figlio dell’uomo denuncia la mancanza di strisce pedonali rialzate in zona e lancia un appello al Comune: “Basta incidenti, vogliamo sicurezza per tutti”. La sua richiesta mette in luce l’urgenza di interventi concreti per prevenire tragedie simili.

