Osimhen futuro in Turchia?

Il futuro di Victor Osimhen si fa sempre più incerto. Con l'Al Hilal pronto a pagare la clausola e il Galatasaray che spinge con forza, il centravanti nigeriano si trova al centro di un duello tra due grandi club. Romano rivela che l'accordo sull'ingaggio con i turchi è vicino, ma le offerte sono distanti dalla clausola. Quale sarà la sua prossima mossa? Restate con noi per scoprire gli sviluppi più recenti.

Osimhen, il Galatasaray spinge! Romano: “Accordo su ingaggio vicino, ma offerta lontana da clausola”. Quale futuro per Victor Osimhen? La cosa certa è che ad oggi sembrano essere nulli i margini per una permanenza. Sono due le squadre che stanno facendo sul serio per il centravanti nigeriano: l’Al Hilal, pronto a pagare la clausola, e il Galatasaray che ha riattivato i contatti, sta spingendo forte e lo rivorrebbe in Turchia. Le ultime sulla questione arrivano da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, intervenuto tramite il proprio canale Youtube: “A me risulta che non ci sia assolutamente nulla sul reintegro di Osimhen in organico, il Napoli non ci sta lavorando. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com