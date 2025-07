Malori sospetti sulla spiaggia di Bagnara a Quinto ipotesi alga tossica | tre ragazze in ospedale

Un pomeriggio di relax si è trasformato in un incubo sulla spiaggia di Bagnara a Quinto, dove tre giovani di 20 anni sono state ricoverate in ospedale, probabilmente vittime di un’alga tossica. Questo episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle acque marine e sull’impatto ambientale, ricordandoci quanto sia importante monitorare attentamente le nostre coste. La situazione è ancora sotto controllo, ma la domanda rimane: come possiamo proteggere la nostra salute e il nostro mare?

Tre ragazze di 20 anni sono state ricoverate in ospedale dopo un bagno in mare a Genova, forse per colpa di un'alga tossica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Malori sospetti sulla spiaggia di Bagnara a Quinto, ipotesi alga tossica: tre ragazze in ospedale

In questa notizia si parla di: alga - tossica - ragazze - ospedale

Alga tossica a Sferracavallo, firmata un'ordinanza: scatta il divieto di balneazione - Per tutelare la salute dei cittadini e preservare la bellezza del nostro mare, ho firmato un’ordinanza che vieta temporaneamente la balneazione a Sferracavallo.

Tre ragazze di vent’anni fanno il bagno nella spiaggia di Bagnara a Quinto e restano intossicate dalla fioritura della ostreoptis ovata, l’alga tossica che nel luglio di vent’anni fa fece finire in ospedale un centinaio di genovesi e costrinse il Comune di Genova a Vai su Facebook

Malori sospetti sulla spiaggia di Bagnara a Quinto, ipotesi alga tossica: tre ragazze in ospedale; Tre ragazze vittime dell'alga tossica sulla spiaggia della Bagnara a Quinto; Malori dopo un bagno nel mare di Quinto: tre ragazze in ospedale. Sospetti su alga tossica.

Tre ragazze vittime dell'alga tossica sulla spiaggia della Bagnara a Quinto - Le giovani sono state assistite al pronto soccorso dell'ospedale Galliera il 1 luglio. Da rainews.it

Malori dopo un bagno nel mare di Quinto: tre ragazze in ospedale. Sospetti su alga tossica - Le ventenni finite al Galliera con febbre, eritemi e gonfiore. Scrive ilsecoloxix.it