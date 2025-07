Tesla affossata dalla guerra Trump-Musk e dalla Cina

Il mondo Tesla sta attraversando acque tempestose, travolto da guerre, tensioni politiche e rivalità globali. Da quando Elon Musk ha rotto con Donald Trump, le perdite per il gigante dell’auto elettrica si sono moltiplicate, con una svalutazione di quasi 20 miliardi di dollari e oltre 100 miliardi per gli investitori. Ora, con l’annuncio dell’America Party, il panorama politico statunitense si fa ancora più instabile, aprendo scenari incerti per il futuro dell’industria tech e dell’economia globale.

Elon Musk ha perso quasi 20 miliardi di dollari (e gli investitori nelle sue società oltre 100) da quando ha quando ha rotto con Donald Trump. Ebbene, le perdite hanno subito un'accelerata lunedì alla riapertura dei mercati, dopo che l'uomo più ricco del mondo ha annunciato la nascita di America Party, 'terza via' del panorama politico a stelle e strisce, suggerendo di avere una strategia per conquistare alcuni seggi chiave alla Camera e al Senato alle midterm del 2026: il 7 luglio, all'indomani dell'anniversario dell'endorsement a Trump da parte di Musk, le azioni di Tesla sono calate del 7,6 per cento nelle contrattazioni pre-mercato (per poi risalire leggermente).

