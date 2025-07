Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo eccetto il Salento Protezione civile previsioni meteo

Attenzione alla Puglia: il maltempo si fa sentire con allerte temporali e codice giallo, escluso il Salento. La protezione civile ha emesso due allarmi, uno oggi dalle 14 alle 20 e un altro domani dall’8 alle 20, prevedendo precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nel centro-nord della regione. Rischio di fenomeni meteorologici intensi, ma con quantitativi deboli. Restate aggiornati e adottate le precauzioni necessarie per garantirvi al sicuro.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta, stesso contenuto. Il primo con validit√† dalle 14 odierne per sei ore, il secondo con validit√† dalle 8 di domani, 8 luglio, per dodici ore. Si fa riferimento a ‚Äúprecipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.‚ÄĚ Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

